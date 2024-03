Stand: 24.03.2024 09:28 Uhr Krien: Postfahrerin nach Unfall schwer Verletzt

Am Sonnabend kam es gegen 10 Uhr bei Krien (Landkreis Vorpommern-Greifswald) zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Transporters der Post verletzte sich dabei schwer. Nach Angaben der Polizei hatte die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war gegen mehrere Bäume gefahren. Die 61-Jährige wurde durch den Unfall am Steuer eingeklemmt und kam schwer verletzt ins Klinikum Greifswald. Es entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. Die L31 musste am Sonnabend zeitweise komplett gesperrt werden.

