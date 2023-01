Stand: 06.01.2023 13:18 Uhr Kreis Mecklenburgische Seenplatte: Keine Corona-Impfungen ab März

Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte schränkt seine Corona-Impfangebote deutlich ein. Ab März werden sie ganz eingestellt, wie der Landkreis am Freitag in Neubrandenburg mitteilte. Bis dahin soll es zu bestimmten Terminen noch Impfangebote an jeweils einer Stelle in Waren, Neubrandenburg und Demmin geben, wo es auch Verwaltungsstandorte gibt. In Neustrelitz wird das Impfen über den Landkreis im Landes-Ökozentrum bereits ab 11. Januar eingestellt.

