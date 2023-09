Krankenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern schlagen Alarm Stand: 20.09.2023 05:11 Uhr Die Krankenhäuser in Deutschland schlagen Alarm, denn immer mehr geraten in finanzielle Schieflage. Bundesweit gehen deswegen heute Beschäftigte auf die Straße, um mehr Geld für ihre Häuser zu fordern. Sie warnen vor einem großen Krankenhaussterben.

“Wir saufen ab” - unter diesem Motto will die Krankenhausgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern heute auf die angespannte finanzielle Lage der Krankenhäuser aufmerksam machen. Von Land und Bund fordert sie Hilfe - unter anderem einen sofortigen Inflationsausgleich und mehr Geld für das Personal.

Immer mehr Krankenhäuser in MV machen Verluste

Mehr als 60 Prozent der Krankenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern werden in diesem Jahr Verluste machen, warnt Uwe Borchmann, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft MV. Insbesondere bei kleineren Trägern sei die Liquiditätslage so eng, dass sie nicht bei allen bis 2024 reichen werde. Dann soll die große Krankenhausreform greifen, die auch die Finanzierung verbessern soll. “Wir werden mit den deutlichen Kostensteigerungen allein gelassen”, kritisiert die Geschäftsführerin des Dietrich-Bonhoeffer-Klinikums Neubrandenburg, Gudrun Kappich. Von der Bundesregierung fordern die Krankenhäuser im Land einen Inflationsausgleich und die vollständige Refinanzierung der Tariferhöhung für ihre Beschäftigten.

Energiepreise und Tariflöhne lassen Kosten explodieren

Kappich rechnet am Beispiel des Klinikums Neubrandenburg vor: Kosten für Energie, Wasser und Abwasser ergeben ein Ausgabenplus von zehn Prozent. Hinzu kommen um 12 Prozent gestiegene Kosten für den medizinischen Bedarf und Personal. Kappich und die Krankenhausgesellschaft fordern von der Bundesregierung einen vollständigen Ausgleich aller Tariflohnsteigerungen und einen Inflationsausgleich. Unterstützung erhalten die Krankenhäuser von Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD). Sie erwarte die vollständige Umsetzung des Hilfsprogramms zum Ausgleich gestiegener Energiekosten für Krankenhäuser vom Bund. Hierfür seien insgesamt sechs Milliarden Euro vorgesehen. Drese unterstütze darüber hinaus die Forderung der Krankenhäuser, dass die derzeit anfallenden Mehrkosten gegenfinanziert werden. Handele der Bund nicht, so die Krankenhausgesellschaft, seien Krankenhauspleiten und Lücken in der Patientenversorgung die Folge.

