Kontostreit um Nord Stream 2: Gericht bestätigt Kündigung

Stand: 11.03.2025 17:45 Uhr

Das Landgericht Stralsund hat entschieden, dass die Sparkasse Vorpommern das Konto der Transliq AG ordnungsgemäß kündigen durfte. Damit bleibt die hochverschuldete Nord Stream 2 AG ohne eigene Bankverbindung in Mecklenburg-Vorpommern, was Gläubiger weiter in Unsicherheit lässt.