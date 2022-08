Kollision mit Laterne und Ampel - zwei Radfahrer schwer verletzt Stand: 25.08.2022 06:30 Uhr In Stralsund und Ueckermünde sind am Mittwoch zwei Radfahrer schwer verletzt worden. Beide Unfälle passierte auf ähnliche Weise.

Ein 60-jähriger Radfahrer ist in Stralsund am Mittwochnachmittag ungebremst gegen eine Straßenlaterne geprallt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann musste an der Unfallstelle durch Ersthelfer und Rettungskräfte reanimiert werden. Laut Polizei hatte er keinen Helm auf.

E-Bikerin touchiert Ampel

In Ueckermünde ereignete sich ein ähnlicher Unfall. Eine 85-jährige Frau war mit ihrem E-Bike unterwegs und touchierte aus noch ungeklärter Ursache eine Ampel. Dadurch kam es zum Sturz, bei dem sich die Frau schwere Verletzungen zuzog. Eine Polizistin, die nicht im Dienst war, entdeckte die Frau und leistete gemeinsam mit zwei weiteren Bürgern erste Hilfe. Der Notarzt stellte einen Schlüsselbeinbruch bei der Radfahrerin fest.

