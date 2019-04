Stand: 19.04.2019 17:48 Uhr

Kogge "Wissemara" auf Grund gelaufen - und freigeschleppt

Die Poeler Kogge "Wissemara" ist am Karfreitag havariert. Das bestätigte die Seenotleitstelle in Bremen auf Anfrage von NDR 1 Radio MV. Bei einer Ausflugsfahrt vom Wismarer Hafen auf die Ostsee saß das Schiff drei Stunden abseits der Fahrrinne in der Ostsee vor Hohen Wieschendorf fest.

40 Gäste an Bord

An Bord waren 40 Passagiere. Verletzt wurde niemand. Am Nachmittag wurde der rund 31 Meter lange Nachbau einer historischen Kogge freigeschleppt und erreichte den Wismarer Hafen.

