Knochen im Schweriner Innensee gefunden Stand: 25.08.2022 06:00 Uhr Nach dem Fund vermutlich menschlicher Überreste haben Taucher im Schilfgürtel des Schweriner Sees nach weiteren Knochen gesucht.

Ein ehrenamtlicher Naturschutzwart war in der Nähe des Franzosenwegs in Schwerin bereits am Freitag auf Knochen im Wasser aufmerksam geworden und hatte die Wasserschutzpolizei verständigt. Das Kriminalkommissariat Schwerin führt nun, wie in solchen Fällen üblich, ein Todesermittlungsverfahren zur Klärung der Identität des Toten sowie der Umstände des Todes durch.

Keine "passende" Vermisstenmeldung

Laut Polizei könnten die in der vergangenen Woche gefundenen Knochen schon Jahre oder Jahrzehnte alt sein. Eine aktuelle Vermisstenmeldung, die zu dem Fund passt, gebe es nicht, hieß es. Ob es sich um Knochen von Menschen oder von Tieren handelt, ist laut Polizei weiter unklar. Die Knochen werden derzeit untersucht, erste Ergebnisse werden am Freitag erwartet. Die Nachsuche der Taucher brachte zunächst offenbar keine neuen Erkenntnisse.

