Stand: 23.11.2023 05:07 Uhr Klevenow: Hoher Schaden nach Brand in Reihenhaus

Bei einem Brand in einem Reihenhaus im Landkreis Vorpommern-Rügen ist ein Schaden in Höhe von etwa 150.000 Euro entstanden. Ein Bewohner sei in der Nacht durch das Bellen seines Hundes wach geworden und habe dann einen Brandgeruch wahrgenommen, teilte die Polizei mit. Der 55-Jährige habe daraufhin seine Tochter geweckt und mit ihr das Haus verlassen. Beide erlitten einen Schock. Der Dachstuhl brannte bereits in voller Ausdehnung, als die Feuerwehr am Einsatzort ankam. Die mehr als 70 Einsatzkräfte konnten verhindern, dass das Feuer auf die anderen Wohnungen im Reihenhaus übergriff. Die Wohnung des Mannes und seiner 14-jährigen Tochter ist nun unbewohnbar. Die beiden kamen laut Polizei bei Familienangehörigen unter. Die Brandursache war zunächst unklar.

