Stand: 21.12.2022 14:20 Uhr Kirch Grambow: 100 Vögel an Vogelgrippe verendet

Auf einem Bauernhof in Kirch Grambow (Nordwestmecklenburg) hat es einen weiteren Fall von Vogelgrippe gegeben. Wie das Landratsamt mitteilte, sind etwa 100 Tiere an der Krankheit verendet oder getötet worden. Rund um den Ort wurde für die nächsten drei Wochen ein Sperrbezirk von drei Kilometern und eine Überwachungszone von zehn Kilometern Umkreis festgelegt. Ersten Erkenntnissen zufolge hängt der Fall nicht mit der jüngsten Vogelgrippe-Welle zusammen, die ihren Ursprung in der Landesgeflügelschau Mitte November hatte. In Kirch Grambow hatten die Nutztiere offenbar auf dem Hofteich Kontakt zu infizierten Wildenten.

