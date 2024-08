Kfz-Haftpflichtversicherte in MV zahlen teilweise weniger Stand: 22.08.2024 13:31 Uhr Fast jeder sechste Autofahrer in Mecklenburg-Vorpommern kann sich freuen. Denn die Regionalklassen der Haftpflichtversicherung wurden neu eingestuft. Zutreffend ist das für Wismar, Rostock und Schwerin.

Die Kosten für die KfZ-Versicherung sind abhängig von der Regionalklasse. Kommt es also in einer Region zu besonders vielen Schäden im Zusammenhang mit dem Auto, wird dort auch die Versicherung teurer. Genau diese Regionalklassen wurden nun angepasst.

Änderung betrifft Halter in Wismar, Rostock und Schwerin

Wie der zuständige Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mitteilte, werden Auto-Halter in Wismar, Rostock und Schwerin von der Anpassung der Regionalklasse profitieren. Dort Versicherte können die neue Statistik zum nächsten Versicherungsjahr anwenden. Das geht auch bei bestehenden Verträgen. Über die Beitragshöhe entscheiden aber außer der Regionalklasse auch weitere Faktoren wie der Autotyp, das Nutzeralter und die Zeit ohne Unfall. Besonders hohe Regionalklassen gibt es bundesweit vor allem in Großstädten wie Offenbach oder Berlin - hier liegen die Schäden fast 40 Prozent über dem Durchschnitt. Mecklenburg-Vorpommern gehört neben Brandenburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen hingegen zu den Bundesländern mit den besonders guten Schadensbilanzen.

Nur wenig Veränderung bei der Kaskoversicherung in MV

In Bezug auf die Kaskoversicherung ändert sich in Mecklenburg-Vorpommern hingegen eher wenig. Im Bezirk Vorpommern-Greifswald gilt künftig sogar eine teurere Regionalklasse der Vollkaskoversicherung. Teilkaskoversicherungen dürften der Regionalklasse nach in Wismar und Ludwigslust-Parchim günstiger werden. Gründe für die Entwicklung nannte der Verband nicht. Im Bezirk Wismar ist die Haftpflichtversicherung am teuersten, wenn allein die Regionalklasse betrachtet wird. Vollkaskoversicherungen kosten demnach in Vorpommern-Greifswald am meisten; Teilkaskoversicherungen im Bezirk Mecklenburgische Seenplatte.

