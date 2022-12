Stand: 15.12.2022 13:41 Uhr Keine Fahrgastschiffe auf der Seenplatte und dem Schweriner See

Die langanhaltenden Minusgrade überziehen die Gewässer in MV allmählich mit einer Eisdecke. Für die Fahrgastschifffahrt auf der Mecklenburgischen Seenplatte und dem Schweriner See ist deshalb erst einmal Winterpause. Seit Mittwoch gibt es eine Eiswarnung vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt. Aus Sicherheitsgründen dürfen die Schiffe deshalb nicht mehr auslaufen. Außerdem warnt die Wasserschutzpolizei dringend vor dem Betreten der Eisflächen. Sich jetzt aufs Eis zu begeben, sei lebensgefährlich, auch in flachen Gewässern. Bricht man ein, kühlt der Körper bei den derzeitigen Temperaturen innerhalb weniger Minuten aus und das kann im schlimmsten Fall zum Tod führen.

