Stand: 20.06.2024 05:57 Uhr Karlshagen: Unfall mit Fahrerflucht - 42-Jähriger schwer verletzt

Am Mittwochabend ist bei einem Verkehrsunfall in Karlshagen ein Mann schwer verletzt worden. Laut Polizei schob der 42-Jährige seinen Roller am rechten Fahrbahnrand der Dünenstraße, weil dort der Gehweg aktuell gesperrt sei. Ein dunkler Ford-Transporter habe den Mann dort überholt und gestreift. Dadurch stürzte der 42-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Fahrer des Transporters sei einfach weitergefahren. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen.

