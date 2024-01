Stand: 01.01.2024 13:31 Uhr Karbow: Wohnmobil in Flammen - mehr als 100.000 Euro Schaden

Im Melzer Ortsteil Karbow (Mecklenburgische Seenplatte) ist am Montagmorgen ein Wohnmobil in Flammen aufgegangen. Laut Polizei brannte das Fahrzeug beim Eintreffen der Einsatzkräfte schon in voller Ausdehnung. Das Feuer drohte, auf eine angrenzende Scheune überzugreifen. Kräfte der Feuerwehren aus Melz, Röbel, Rechlin, Priborn, Bütow und Vipperow konnten den Brand nach zwei Stunden löschen. Am Wohnmobil entstand ein Schaden von etwa 65.000 Euro, der Schaden an der Scheune wird auf 50.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand, als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.

