Stand: 09.06.2024 12:03 Uhr Jatznick: Vollsperrung nach Unfall auf B109 aufgehoben

In Jatznick (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist ein Mensch bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Er wurde von Rettungskräften in eine Klinik gebracht, teilte die Polizei mit. Ersten Ermittlungen zufolge waren an dem Unfall zwei Fahrzeuge beteiligt. Die Unfallaufnahme war bis zum Mittag noch in vollem Gange. Zu dem Zeitpunkt wurde die Vollsperrung auf der B109 in Jatznick aber bereits aufgehoben. Die Polizei leitet den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei.

