Stand: 05.06.2023 09:51 Uhr Jasnitz: Hohe Waldbrandgefahr jetzt auch im Westen MVs

Die Waldbrandgefahr in Mecklenburg-Vorpommern ist wegen des ausbleibenden Regens weiterhin sehr hoch. Nach Mirow und Torgelow gilt jetzt auch im Forstamtsbereich Jasnitz die höchste Gefahrenstufe 5. Damit weitet sich die Region hohen Risikos in den Südwesten des Landes aus. Im übrigen Land gilt die Gefahrenstufe 4. Die Behörden stimmen sich täglich zur Lage ab und sind in erhöhter Bereitschaft. Die Feuerwehr appelliert, keine glühenden Zigarettenstummel oder Glas in Waldgebiete oder auf Wiesen zu werfen. Am Sonntag mussten Feuerwehrleute einen Waldbrand südlich von Hagenow (Kreis Ludwigslust-Parchim) löschen. Am Sonnabend war die Feuerwehr bereits wegen mehrerer Flächen- und Waldbrände in Neubrandenburg, bei Wesenberg und Schwerin im Einsatz.

