Jarmen: Zwei Verletzte bei Unfall durch riskantes Überholmanöver

Am Sonntagabend wurden bei einem Verkehrsunfall auf der L35 zwischen Gützkow und Jarmen (Vorpommern-Greifswald) zwei Menschen verletzt. Laut Polizei setzte ein 22-Jähriger in einer Linkskurve trotz geltenden Verbots zum Überholen mehrerer Autos an. Dabei habe er die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto drehte sich mehrmals um die eigene Achse, kam von der Straßen ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde dabei leicht, seine 21-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Beide wurden in ein Greifswalder Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf 3.000 Euro. Gegen den 22-Jährigen wird wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und der Fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

