Stand: 07.02.2024 05:11 Uhr Jamel: Anzeige bringt bekanntes Festival für Demokratie in Gefahr

Die Jameler Gemeindevertretung hat eine für das bekannte Festival "Jamel rockt den Förster" bedeutende Entscheidung zwei Mal vertagt. Es geht um die Verpachtung einer kleinen Wiesenfläche an die Festival-Veranstalter Birgit und Horst Lohmeyer. Das Ehepaar hatte die vier Quadratmeter große Fläche in den vergangenen Jahren als Teil der Zufahrt zum Festival-Gelände von der Gemeinde gepachtet. Nun liegt jedoch eine Anzeige aus der Gemeinde vor, nach der die Fläche mit Sondermüll belastet sein soll und geräumt werden müsse - für die Gemeindevertretung offenbar der Anlass, die Entscheidung zur Verpachtung wiederholt zu verschieben. Ob das Festival in diesem Jahr stattfinden kann, ist damit unklar. Die Lohmeyers organisieren das Festival für Demokratie und Menschenrechte seit 2007 jedes Jahr in dem kleinen Dorf bei Grevesmühlen, dessen Bewohner zum großen Teil als rechtsextrem gelten.

