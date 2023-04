Irritation über Fehlen von Constien bei Treffen mit Schwesig Stand: 25.04.2023 05:26 Uhr Der Landrat des Landkreises Rostock, Sebastian Constien (SPD), gerät innerparteilich unter Druck. Der Grund: Constien fehlt heute bei Gesprächen mit der rot-roten Landesregierung. Das Kabinett von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) tagt in seinem Landratsamt in Güstrow.

Die Regierungschefin kommt und der Gastgeber, ihr Parteifreund Constien, ist nicht da. Das Spitzengespräch mit der Ministerrunde im Verwaltungszentrum übernimmt sein Stellvertreter Stephan Meyer - der ist CDU-Mitglied. Constiens Abwesenheit beim Treffen mit den Landespolitikern stößt in seiner SPD auf Stirnrunzeln. Dabei geht es nicht um Protokollarisches.

Die Fraktionschefin im Kreistag, Birgit Czarschka, hält das Fehlen des Landrats für "schwierig". Angesichts der brennenden Probleme sei es wichtig, sich in die Augen zu schauen und miteinander statt übereinander zu spechen. Auch den SPD-Kreisvorsitzenden Thomas Salzmann stört Constiens Fernbleiben. "Es wäre gut, wenn der Landrat dabei wäre", meinte er. Eine Kabinettssitzung im eigenen Landkreis habe eine Signalwirkung und auch etwas mit Wertschätzung zu tun.

Constien fehlt auch bei anschließenden Terminen

Auch bei den anschließenden Terminen im gesamten Landkreis ist Constien nicht dabei. Alle Minister und Ministerinnen "schwärmen aus" und besichtigen Betriebe, Kitas oder überreichen - wie Innenminister Christian Pegel (SPD) - Fördermittelbescheide. Constien begründet seine Abwesenheit mit einer Sitzung des Europaausschusses des Deutschen Landkreistages - der berät seit Montag und bis heute im fernen Osthofen in Rheinland-Pfalz. Er habe diesen Termin lange zugesagt, erklärte der 43-jährige Jurist. Außerdem sei er auf Arbeitsebene immer mit der Landesregierung im Gespräch.

Landesregierung freut sich auf Gespräche mit Stellvertreter

Allerdings wird Constiens Umgang mit Terminen im Landkreis zunehmend kritisch gesehen. Auch in der eigenen Partei kreiden sie ihm an, dass er in der Februar-Sitzung des Kreistags nicht dabei gewesen sei, immerhin sei es da um den Haushalt des Landkreises gegangen. Die Landesregierung hat keine Probleme damit, dass der Hausherr Constien heute im Südwesten der Republik unterwegs ist und die Gastgeberrolle in Güstrow seinem Stellvertreter überlässt. "Wir freuen uns auf die Gespräche mit Herrn Meyer", so ein Regierungssprecher. CDU-Vizelandrat Meyer war 2020 der Herausforderer Constiens bei der Landratswahl - die nächste Wahl steht 2027 an. Vorher wird im kommenden Jahr ein neuer Kreistag gewählt. Die SPD ist mit 13 Mitgliedern die drittgrößte Fraktion - hinter CDU und Linke.

