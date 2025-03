Internationale Wochen gegen Rassismus - zahlreiche Aktionen in MV Stand: 17.03.2025 13:15 Uhr Noch bis zum 30. März laufen in Mecklenburg-Vorpommern Workshops, Lesungen, Ausstellungen, Kinoabende und Kochkurse, die sich kritisch mit Themen wie Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus beschäftigen.

Am Montag haben bundesweit die internationalen Wochen gegen Rassismus begonnen. Sie stehen in diesem Jahr unter der Botschaft "Menschenwürde schützen". Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Die Linke) hob in ihrer Rede zu den Aktionswochen hervor: "Das erinnert uns daran, dass der Kampf gegen Diskriminierung, Ausgrenzung und Hass nicht nur eine Aufgabe der Politik, sondern eine Verantwortung der gesamten Gesellschaft ist." Rassismus begegne uns auch auf Straßen, in Schulen, an Arbeitsplätzen, in Worten, Taten und Strukturen, wenn Menschen wegen ihre Hautfarbe, Herkunft, Religion oder ihres Namens ausgegrenzt werden.

Viele Veranstaltungen in Mecklenburg-Vorpommern

Im Veranstaltungskalender der Stiftung für die Internationalen Wochen gegen Rassismus finden sich verschiedene Veranstaltungen in Mecklenburg-Vorpommern, die sich kritisch mit Themen wie Rechtsextremismus und Antisemitismus beschäftigen. In Wismar vermittelt zum Beispiel die Bundeszentrale für Politische Bildung unter dem Titel "Was sage ich, wenn..." Strategien für den Umgang mit rassistischen Äußerungen. Auch in Neustrelitz bietet der Kulturrat am 17. März ein Seminar zum Umgang mit rassistischen Stammtischparolen an. In Wismar gibt es am 21. März einen Poetry Slam, bei dem Interessierte mit ihren eigenen Redebeiträgen gegen Rassismus in der Stadtbibliothek auftreten. In Schwerin wird Kindern mehrsprachig vorgelesen. Lesungen über Offenheit und Zusammenhalt gibt es auch im Neustrelitzer Kulturquartier. Sportlich geht es in Stralsund beim offenen Volleyballturnier zur Sache.

Landesweit findet ein Schulwettbewerb statt: Gesucht werden Projekte oder Ideen von Schülerinnen und Schülern, die Courage im Schulalltag stärken. In Güstrow läuft noch bis zum 30. März eine Plakatausstellung zum Thema "Vielfalt im Kinderbuch".

"Engagement in MV ungebrochen groß"

"Die Vielfalt an Angeboten zeigt: Das Engagement in Mecklenburg-Vorpommern ist ungebrochen groß. Ein wichtiges Signal in Zeiten, in denen ausländerfeindliche Haltungen wieder gesellschaftsfähig zu werden scheinen", erklärte die Landesintegrationsbeauftragte Jana Michael im Vorfeld der Aktionswoche. Rassismus zeige sich oft nicht nur in offenen Beleidigungen oder Angriffen - sondern auch etwa, wenn Menschen mit Migrationshintergrund bei der Wohnungssuche benachteiligt werden oder wenn Kindern mit Zuwanderungsgeschichte in der Schule vielleicht weniger zugetraut wird.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 17.03.2025 | 07:30 Uhr