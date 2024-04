Stand: 05.04.2024 11:34 Uhr Insel Riems: Forscher starten Zecken-Monitoring

Forscher des Friedrich-Loeffler-Institus auf der Insel Riems bitten Haustierbesitzer, abgesammelte Zecken von ihren Tieren an das Institut zu schicken. Die Forscher wollen so herausfinden, welche Krankheiten Zecken auf Hund, Katze oder Pferd übertragen. Damit wollen sie gesundheitliche Risiken abschätzen, die von einer Übertragung von Krankheitserregern auf das Haustier und auf den Menschen ausgehen. Vor allem richten die Forscher den Blick auf die Arten, die ursprünglich in subtropischen und tropischen Regionen vorkommen und im Zuge des Klimawandels in den Norden eingewandert sein könnten.

