Ferienbeginn in MV: Überfüllte Züge verärgern die Reisenden

Am ersten Ferienwochenende in Mecklenburg-Vorpommern haben überfüllte und verspätete Züge die Geduld der Fahrgäste strapaziert. Viele von ihnen kamen etwas gestresst an ihrem Urlaubs- oder auch Ausflugsziel an der Ostsee an. So kam es auf der Regionalexpresslinie 3 (RE 3) von Berlin über Pasewalk nach Stralsund, die eigentlich im Zwei-Stunden-Takt verkehrt, zu zahlreichen Verspätungen. Die Folge war, dass die Reisenden in Züssow ihre Anschlusszüge der Usedomer Bäderbahn Richtung Swinemünde verpassten.

Warten in praller Sonne

Hunderte Menschen mussten in praller Sonne auf einem nicht überdachten Bahnsteig ausharren, bis die nächste UBB Richtung Insel Usedom fuhr. Auf dem Bahnsteig gibt es wenig Sitzmöglichkeiten und keine Toiletten, der Snack- und Getränkeautomat war defekt. Einwohner von Züssow wollten auf dem Bahnsteig Getränke und Snacks an die Wartenden verkaufen, was ihnen nach eigenen Aussagen von der Deutschen Bahn verboten wurde.

Baustellen sorgen für lange Fahrzeiten

Probleme gab es auch auf der Strecke RE 5 von Berlin über Neustrelitz nach Rostock. Bereits in Berlin-Gesundbrunnen konnten nach Aussagen einiger Reisender zeitweise niemand mehr einsteigen, weil die Waggons überfüllt waren. Einige überfüllte RE-5-Züge verzichteten demnach sogar auf einen Stopp in Gesundbrunnen. Wer indes von Berlin über Neustrelitz nach Stralsund unterwegs war, wurde in Burg Stargard ausgebremst. Wegen einer Baustelle mussten die Reisenden in Busse umsteigen und bis nach Demmin fahren. Von dort fuhren wieder Züge Richtung Stralsund. Eine ähnliche Hürde mussten die Fahrgäste auf der RE-4-Strecke zwischen Stettin und Lübeck überwinden. Wegen einer Baustelle zwischen Sponholz und Stavenhagen waren sie auf Busse angewiesen. Touristen mit Fahrrädern oder Kinderwagen hatten kaum eine Chance, mitgenommen zu werden.

Verärgerte Fahrgäste bereits im Sommer 2023

Bereits im vergangenen Sommer hatten überfüllte und verspätete Regionalzüge in Mecklenburg-Vorpommern für viel Ärger bei den Reisenden gesorgt. Daraufhin bestellte das Land damals einige zusätzliche Verbindungen bei der Bahn. Zur aktuellen Situation war weder von der Bahn noch vom Wirtschaftsministerium eine Stellungnahme zu bekommen.

