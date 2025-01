Im Video: Linken-Mitglied attackiert FDP-Parteichef Lindner mit Schaumtorte Stand: 09.01.2025 13:50 Uhr Gute sechs Wochen vor der Bundestagswahl hat Parteichef Christian Lindner in Greifswald den Wahlkampf der FDP begonnen. Eigentlich sollten die politischen Ziele seiner Partei im Vordergrund stehen. Stattdessen sorgt eine Schaum-Attacke auf Lindner für Aufsehen.

FDP-Spitzenkandidat Christian Lindner ist am Donnerstag in Greifswald in den Wahlkampf seiner Partei gestartet. Die Partei hat gut sechs Wochen vor der Bundestagswahl am 23. Februar mit schlechten Umfragewerten zu kämpfen. Bei der Veranstaltung in der Hansestadt traf Lindner auch noch eine Schaum-Torte einer jungen Frau direkt im Gesicht. Lindner konterte die Attacke, "hätte sich Sahne statt Seife erhofft", und setzte seine Rede fort. "Ich trage diese Kampfspuren mit Stolz", sagte er noch, als er sich mit einer Serviette das Gesicht abwischte.

Frau von Security zu Boden gebracht

Lindner war mitten in seiner Rede, sprach in einem gut gefüllten Saal unter anderem über eine Reform des Bürgergeldes, als die junge Frau ihn bewarf. Die Angreiferin wurde von Sicherheitsleuten direkt zu Boden gebracht und anschließend aus dem Saal geführt.

Angreiferin ist Mitglied der Linken in MV

Bei der Angreiferin handelt es sich nach NDR Informationen um ein Mitglied der Linken in Mecklenburg-Vorpommern. Das wurde mittlerweile auch vom Landesverband bestätigt. Der Linken-Landesvorsitzende Hennis Herbst distanzierte sich von der Aktion. "Derartige Aktionen gehören für die Linke MV nicht zur politischen Auseinandersetzung und sind konsequent abzulehnen", so Herbst. "Unser Ziel ist es, die inhaltliche Debatte mit der politischen Konkurrenz, auch mit der FDP, zu führen. Derartige Störaktionen anderer Wahlkampfauftritte gehören nicht dazu und tragen nicht zum Vorbringen berechtigter Kritik an der Politik der FDP bei", so Herbst weiter.

