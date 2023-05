IHK-Konjunkturumfrage: Wieder etwas mehr Optimismus in MV

Stand: 22.05.2023 13:44 Uhr

Die Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern blicken vorsichtig optimistisch in die Zukunft. Von einem Aufschwung sei die Wirtschaft im Land aber noch weit entfernt. Das geht aus der Frühsommer-Konjunkturumfrage hervor, die die Industrie-und Handelskammern (IHK) nun in Neubrandenburg vorgestellt haben.