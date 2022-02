IG Metall ruft Werftarbeiter zu Kundgebungen auf Stand: 11.02.2022 05:18 Uhr Die Gewerkschaft IG Metall hat die Werftarbeiter in Rostock und Stralsund heute zu Kundgebungen aufgerufen. Sie will auf die Situation der Mitarbeiter der insolventen Betriebe aufmerksam machen.

Für heute hat die Gewerkschaft IG Metall an zwei Werftstandorten in Mecklenburg-Vorpommern zu Kundgebungen eingeladen. Viele Fragen sind nach der Insolvenz der MV Werften noch offen, hieß es seitens der Organisation. Die Gewerkschaft fordert ein Signal von Bund und Land, dass die Finanzierung der Transfergesellschaft, in die die Beschäftigten zum 1. März wechseln, für die ersten vier Monate und möglichst auch darüber hinaus gesichert wird. Nach Informationen des NDR geht es um einen Fehlbetrag in Höhe eines zweistelligen Millionenbetrags. Eine Transfergesellschaft sichert in der Regel den betroffenen Arbeitnehmern ein höheres Einkommen. In Rostock werden zu den Kundgebungen unter anderem der Insolvenzverwalter Christoph Morgen und Wirtschaftsstaatssekretär Jochen Schulte (SPD) erwartet. In Stralsund sollen Vorpommern-Staatssekretär Heiko Miraß (SPD) sowie Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) teilnehmen.

Besuch von Minister Habeck geplant

Am kommenden Montag will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) den Werftstandort in Wismar besuchen. Auch hier ist laut IG Metall eine Aktion geplant. In der Werfthalle in Wismar liegt der Neubau des riesigen Kreuzfahrtschiffes "Global Dream". Bislang ist offen, ob es dafür einen Abnehmer gibt, falls es fertiggestellt wird. Die drei MV Werften in Mecklenburg-Vorpommern hatten Anfang Januar Insolvenz angemeldet. Vorangegangen war ein langanhaltender Streit zwischen dem Mutter-Konzern der Werften, Genting Hong Kong, sowie der Bundes- und der Landesregierung über weitere staatliche Finanzhilfen für die Betriebe.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 11.02.2022 | 06:00 Uhr