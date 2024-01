Stand: 30.01.2024 16:23 Uhr Hoort: Milchlaster verunglückt auf Landstraße

Auf einer Landstraße südlich von Schwerin ist am Dienstagvormittag ein Milch-Laster verunglückt. Der Lkw kam zwischen Alt Zachun und Hoort von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und kippte um. Laut Polizei wollte der Fahrer vermutlich einem Reh auf der Straße ausweichen. Für die Bergung musste die Milch in einen anderen Lastwagen umgepumpt werden. Die Straße war an der Unfallstelle für etwa vier Stunden voll gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 70.000 Euro.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim