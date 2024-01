Stand: 05.01.2024 05:30 Uhr Hohenkirchen: Busfahrer mit Pfefferspray attackiert

In Hohenkirchen (Landkreis Nordwestmecklenburg) haben zwei junge Männer einen Busfahrer angegriffen. Er hatte ihnen die Mitfahrt untersagt, weil sie keinen gültigen Fahrschein vorzeigen konnten. Unmittelbar nach dem Verlassen des Busses sprühten die beiden Tatverdächtigen mit Pfefferspray in Richtung ihres Opfers, heißt es von der Polizei. dieser verspürte sofort ein starkes Brennen in den Augen und konnte kurzzeitig nichts sehen. Ins Krankenhaus musste er aber nicht gebracht werden, Rettungskräfte versorgten den Mann noch vor Ort. Die übrigen Fahrgäste mussten mit einem Ersatzbus weiterfahren. Beide Tatverdächtige waren zunächst flüchtig, konnten aber in der Nähe des Tatorts gefasst werden. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

