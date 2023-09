Stand: 24.09.2023 07:13 Uhr Hohen Schwarfs: 450 Strohballen an der A19 abgeprannt

Am Samstagabend ist eine Strohmiete in Hohen Schwarfs (Landkreis Rostock) an der A19 in Brand geraten. Insgesamt entzündeten sich 450 Strohballen. Zu den Löscharbeiten kamen Feuerwehren aus Göldenitz, Kessin, Lieblingshof und Petschow. Dafür musste die Straße zwischen Hohen Schwarfs und Kavelstorf gesperrt werden. Der entstandene Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Es bestehe der Verdacht, dass Kinder für das Feuer verantwortlich sein könnten, so die Polizei. Die Kripo ermittelt.

