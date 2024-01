Hochwasser an der Elbe: Pegelstände in MV weiter gestiegen Stand: 01.01.2024 18:42 Uhr Die Hochwasserlage an der Elbe im Landkreis Ludwigslust-Parchim bleibt weiter entspannt. Inzwischen ist der Pegelstand in Dömitz auf 5,28 Meter gestiegen. Es gilt Alarmstufe 1. Für Boizenburg wird dies am Dienstag erwartet.

Am frühen Montagabend stand das Wasser an der Elbe in Dömitz bei 5,28 Meter. In Boizenburg lag der Pegel bei 4,86 Meter. Gegenüber der Situation am Sonntag sind die Pegel in beiden Elbe-Regionen gestiegen. Erst bei einem Pegelstand von 5,80 Meter übernimmt der Krisenstab des Landkreises. So hoch soll das Wasser nach den Prognosen aber nicht steigen.

Erhöhte Wasserstände in MV zum Jahreswechsel

Laut aktueller Prognose soll die Elbe bei Dömitz und Boizenburg am Dienstag bis auf maximal 5,50 Meter steigen. Der Höchststand wurde in Dömitz am Neujahrstag und in Boizenburg am 2. Januar erwartet. An beiden Orten steigen die Pegelstände nach wie vor. Man sieht sich dort aber an sich gut gerüstet für ein mögliches Hochwasser. Die Deiche seien in einem guten Zustand, bisher sind hier nur tiefer liegende Bereiche abgesperrt. "Ganz aktuell haben wir eine entspannte Lage, aber eine Lage, wo wir natürlich auch hingucken", erklärte Boizenburgs Bürgermeister Rico Reichelt (Linke) am Sonnabend. Sandsäcke hat die Gemeinde vorsorglich in großer Zahl vorrätig und auch deren Zustand wurde gerade noch überprüft.

Nach Aussage von Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) wird die Entwicklung rund um die Uhr beobachtet. Die Deichschauen im Herbst hätten aber gezeigt, dass die Anlagen in gutem Zustand seien. Auch gebe es derzeit keine Baustellen an den Schutzanlagen, die Schwachstellen bedeuten könnten, so Backhaus.

Eine Baustelle der A14 bei Wittenberge ist bereits am Mittwoch überspült worden. Durch den hohen Wasserstand der Elbe kann es außerdem zu steigenden Wasserständen der Löcknitz kommen. Auch sie fließt durch Mecklenburg-Vorpommern. Die Alarmstufe 2 wird aber voraussichtlich nicht erreicht. Landwirtschaftsminister Backhaus sagte im NDR Nordmagazin dennoch, dass erhöhte Wachsamkeit von großer Bedeutung sei. Feuerwehren und Hilfskräfte seien "alarmiert, voralarmiert und informiert". In den ersten Januarwochen sollen die Niederschläge dann nachlassen und die Wasserstände zurückgehen.

Angespannte Lage in Niedersachsen

Die Hochwasserlage vor allem in Niedersachsen bleibt angespannt. In Teilen Niedersachsens wird weiter mit teils ergiebigem Regen gerechnet. Das Innenministerium in Schwerin hat angekündigt, Niedersachsen im Kampf gegen das Hochwasser zu unterstützen. Dafür stellt Mecklenburg-Vorpommern 330.000 Sandsäcke und das mobile Hochwasserschutzsystem "Aquariwa" zu Verfügung.

