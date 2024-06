Stand: 09.06.2024 12:08 Uhr Heringsdorf: Brand in Wohn- und Werkstattgebäude

In Heringsdorf (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat es in der Nacht in einem Wohn- und Werkstattgebäude gebrannt. Das Feuer brach laut Polizei im Wohnbereich im Obergeschoss aus. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen das Erdgeschoss erreichten. Trotzdem entstand ein Schaden von 250.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

