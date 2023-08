Hanfplantage ausgehoben: Zwei Festnahmen Stand: 25.08.2023 13:10 Uhr Nachdem am Donnerstag bei Brüel im Landkreis Ludwigslust Parchim eine große Hanfplantage ausgehoben wurde, sind nun zwei Männer im Alter von 42 und 44 Jahren festgenommen worden.

Die beiden Männer haben ihren Wohnsitz in Glinde in Schleswig-Holstein. Deswegen arbeiteten Ermittler aus MV mit Kollegen aus dem Nachbarbundesland zusammen. Bei den Durchsuchungen in Glinde und auf dem Gelände eines Resthofes in Keez bei Brüel fanden die Beamten in einem Gebäude eine großen Anzahl von Cannabispflanzen vor. Außerdem entdeckten die Ermittler hochwertige Profitechnik für den Anbau der Hanfpflanzen.

Tatverdächtige werden Haftrichter vorgeführt

Laut der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg wurden weitere Beweismittel beschlagnahmt. Die beiden Tatverdächtigen sollen jetzt einem Haftrichter beim Amtsgericht Lübeck vorgeführt werden. Beide Männer stammen aus Schleswig-Holstein. Bei dem Einsatz waren Polizisten aus Schwerin, Ratzeburg und Beamte des Zolls beteiligt.

