Handy-Verlust führt zu Rettungseinsatz an Rügens Steilküste Stand: 20.03.2025 05:57 Uhr Eine 20-jährige Hamburgerin klettert an der Steilküste auf Rügen einen Abhang hinunter und kommt nicht mehr zurück - Höhenretter der Feuerwehr Sassnitz befreien sie aus rund 50 Metern Höhe.

Eine 20-jährige Frau aus Hamburg hat an der Steilküste auf Rügen einen Rettungseinsatz ausgelöst. Beim Spaziergang am Hochufer der Piratenschlucht verlor sie ihr Handy und entschied sich, den steilen Hang hinabzuklettern, um es zurückzuholen. Dabei geriet sie jedoch in eine missliche Lage und konnte aus eigener Kraft nicht mehr aufsteigen.

Höhenretter aus Sassnitz im Einsatz

Ein Wanderer bemerkte die hilflose Frau am Mittwochnachmittag und alarmierte die Rettungskräfte, da er selbst nicht eingreifen konnte, ohne sich in Gefahr zu bringen. Die Höhenretter der Freiwilligen Feuerwehr Sassnitz rückten aus und befreiten die junge Frau aus rund 50 Metern Höhe. Glücklicherweise blieb die Hamburgerin unverletzt. Ob sie die Kosten für den Rettungseinsatz übernehmen muss, ist derzeit noch unklar.

