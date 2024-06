Stand: 02.06.2024 19:00 Uhr Handball: Empor Rostock spielt weiter 3. Liga

Der HC Empor Rostock spielt auch in der kommenden Saison in der 3. Handball-Liga. Die Mannschaft verlor mit 24:30 gegen Eintracht Hildesheim und ist damit in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga ausgeschieden. In Hildesheim war es von Beginn an eine hart umkämpfte Partie mit vielen Zeitstrafen und einer roten Karte für Empor-Keeper Jan Kominek. Nach dem 13:15 Pausenstand aus Rostocker Sicht konnte Hildesheim in der zweiten Hälfte seinen Vorsprung langsam, aber stetig ausbauen. Am Ende fehlten Empor zwei Tore für das Weiterkommen. Somit spielt Hildesheim weiter um den Zweitliga-Aufstieg.

