Stand: 29.11.2022 05:24 Uhr Handball: Empor Rostock siegt in der Stadthalle gegen TV Großwallstadt

In der 2. Handball-Bundesliga konnte der HC Empor am Montag den dritten Sieg der Saison verbuchen. Die Rostocker haben gegen den TV Großwallstadt mit 29 zu 24 gewonnen. 2.000 Zuschauer verfolgten die Partie in der Stadthalle. Am Anfang wirkte das Spiel von Empor noch etwas hölzern, im Laufe der ersten Halbzeit kamen die Gastgeber dann aber immer besser ins Spiel. Die Rostocker befinden sich nun auf Tabellenplatz 18. Am Freitag spielen sie dann auswärts gegen die HSG Konstanz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 29.11.2022 | 05:30 Uhr