Hagenow: Letzter Zug mit Panzern auf dem Weg zu NATO-Übung

Stand: 20.02.2024 15:23 Uhr

Auf einem US-Truppenübungsplatz bei Nürnberg werden Soldaten der Panzergrenadierbrigade 41 "Vorpommern" an einer NATO-Übung teilnehmen. Am Dienstagmorgen setzte sich ein Güterzug mit 18 Panzern in Bewegung.