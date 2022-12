Stand: 01.12.2022 18:05 Uhr Hagenow: Abschiedsappell für Soldaten, die nach Litauen verlegen

In der Hagenower Ernst-Moritz-Arndt-Kaserne sind Soldaten und Soldatinnen mit einem Appell in ihren Einsatz in Litauen verabschiedet worden. Im Januar werden rund 450 Männer und Frauen an der NATO-Ostflanke verlegt. Das Hagenower Panzergrenadierbataillon wird in der sogenannten 13. Rotation die Führung der multinationalen Einheit in Rukla übernehmen. Der Gefechtsverband besteht aus rund 1.600 Soldaten aus Deutschland und vier weiteren NATO-Staaten. Er soll für mögliche Gegner auch abschreckend wirken.

