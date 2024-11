Haftbefehl nach Messerangriff auf zwei Männer in Rostock Stand: 12.11.2024 15:02 Uhr Am vergangenen Sonnabend sind bei einer Auseinandersetzung in der Rostocker Innenstadt zwei Männer durch Messerstiche schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde in die JVA Neustrelitz gebracht.

Gegen den 18-jährigen Iraner, der am Sonnabend zwei junge Männer in Rostock mit einem Messer angegriffen haben soll, ist Haftbefehl erlassen worden. Dies teilte die Staatsanwaltschaft Rostock am Dienstagnachmittag mit. Nach der Verkündung des Haftbefehls wurde der 18-Jährige in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Neustrelitz gebracht. Die Festnahme sei bereits am Montagabend erfolgt. Die Staatsanwaltschaft weist auf die Unschuldsvermutung hin.

Staatsanwaltschaft: "Massiv" auf Opfer eingewirkt

Dem jungen Mann wird vorgeworfen, am Samstagabend an einer Auseinandersetzung mit zwei 19-jährigen vor einem Supermarkt in der Rostocker Innenstadt maßgeblich beteiligt gewesen zu sein, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Acht bis zehn Personen sollen dabei auf die beiden Geschädigten eingeschlagen und eingestochen haben. Die Ermittlungen zu den übrigen Beteiligten dauern an. Der Beschuldigte habe massiv, auch unter Verwendung eines Messers, auf das Opfer eingewirkt, so der Vorwurf.

Einer der 19-Jährigen habe beim EIntreffen der Einsatzkräfte bewusstlos am Boden gelegen. Der andere 19-Jährige wurde in der Nähe des Tatorts entdeckt. Beide wiesen schwere Stichverletzungen auf und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

