Unbekannte zerstechen mehrere Reifen in Güstrow und Bützow Stand: 26.12.2024 08:25 Uhr In Güstrow haben Unbekannte die Reifen an 21 Autos zerstochen. Ähnlich viele waren es am Wochenende zuvor in Bützow.

Die Polizei sucht sowohl in Güstrow als auch in Bützow (Landkreis Rostock) Zeugen, nachdem bislang unbekannte Täter die Reifen von insgesamt 44 Fahrzeugen zerstochen haben. In Güstrow ereignete sich die Tat in der Nacht von Heiligabend auf den ersten Weihnachtsfeiertag, in Bützow am vierten Adventswochenende.

Höhe des Sachschadens bisher unbekannt

In Güstrow wurden rund um die Parkplätze am Mühlenplatz, unter der Liebnitzbrücke, am Gleviner Platz sowie am Franz-Parr-Platz die Reifen von 21 Autos zerstochen. In Bützow ereigneten sich die Taten laut Polizei in der Innenstadt zwischen Leninplatz, Gartenstraße, Gödenstraße und Pferdemarkt. 23 Autos waren dort betroffen, der Schaden wird auf 4.600 Euro geschätzt.

Wie hoch der Schaden in Güstrow ist, ist bisher noch nicht bekannt. Einen Zusammenhang zwischen den Taten in Güstrow und Bützow sieht die Polizei bislang nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt unter anderem wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.

