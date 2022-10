Stand: 02.10.2022 07:46 Uhr Güstrow: Treffen der fünf Partnerstädte

In Güstrow (Landkreis Rostock) kommen heute erstmals Vertreter aller fünf Partnerstädte der Barlachstadt zusammen. Anlass sind die Kunstnacht und der Tag der Deutschen Einheit. Die Partnerstädte liegen in Polen (Gryfice), Dänemark (Ribe) und Frankreich (Bures-sur-Yvette), die beiden Deutschen liegen in Rheinland Pfalz (Neuwied) und Schleswig-Holstein (Kronshagen). Aus diesen Städten sind insgesamt 36 Vertreterinnen und Vertreter nach Güstrow gekommen und erleben heute unter anderem den Erntedank-Gottesdienst und am Abend die Eröffnung der Laienkunstausstellung auf der Kunstnacht.

