Güstrow: Keine Parkgebühren in der Adventszeit

Um die Güstrower Innenstadt zu beleben, fallen in der Adventszeit die Parkgebühren weg. Das haben die Stadtvertreter am Donnerstagabend beschlossen. Vom 27. November bis zum 24. Dezember entfällt demnach die Gebühr. Für die Stadt bedeutet dies finanzielle Einbußen in Höhe von etwa 20.000 Euro, wie ein Sprecher der Stadtvertretung erklärte.

