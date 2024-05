Stand: 13.05.2024 10:49 Uhr Güstrow: KI ist Thema bei Arbeitssicherheitstagung

In Güstrow findet heute eine Tagung zum Thema Arbeitsschutz statt, organisiert vom Landesamt für Gesundheit und Soziales. Vor allem in der Landwirtschaft und im Baugewerbe gibt es laut einer Sprecherin schwere Arbeitsunfälle. In Vorträgen und Workshops geht es darum, wie sich etwa Stress auswirkt, beziehungsweise vermieden werden kann. Außerdem wird es einen Vortrag zu Künstlicher Intelligenz und deren Verwendung im Bereich Sicherheit geben. Im Jahr 2022 gab es in Mecklenburg-Vorpommern sieben tödliche Arbeitsunfälle, außerdem wurden 50 Menschen schwer verletzt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock