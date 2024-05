Stand: 22.05.2024 10:24 Uhr Güstrow: Schockanrufe oder Enkeltrick - LKA informiert auf Tagung

Um die Sicherheit von Senioren geht es heute bei einer Fachtagung in Güstrow. Das Landeskriminalamt informiert über Themen wie Schockanrufe oder Enkeltrick. Anlass sind zehn Jahre Sicherheitsberatung für Senioren in Mecklenburg-Vorpommern. Vor allem Polizeibeamte im Ruhestand haben seit 2014 in 1.000 Veranstaltungen etwa 25.000 Seniorinnen und Senioren über das richtige Verhalten informiert.

