Stand: 02.01.2023 11:27 Uhr Güstrow: Erstes Baby im Jahr 2023 erblickt Licht der Welt

Das erste Baby des neuen Jahres in Mecklenburg-Vorpommern ist im KMG Klinikum Güstrow geboren worden. Die kleine Amelie habe am 1. Januar um 1.39 Uhr das Licht der Welt erblickt, teilte die Klinik am Montagvormittag mit. Damit wurde sie einige Minuten vor Casper geboten, der um 1.58 Uhr im Rostocker Südstadtklinikum zur Welt kam. Im Neubrandenburger Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum wurde in der Nacht ebenfalls ein kleiner Junge geboren. Er kam um 3.41 Uhr zur Welt. Das erste Baby in Greifswald ist Riyan, der um 21.16 Uhr geboren wurde.

