Güstrow: Arbeiten für Neubau der FH-Mensa liegen auf Eis

Seit Wochen liegt der Neubau einer Mensa für die Studierenden der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege in Güstrow auf Eis. Obwohl die Bauarbeiten noch nicht begonnen haben, haben die Planungen und weitere Vorbereitungen das Land bereits 1,8 Millionen Euro gekostet, teilte das Finanzministerium mit. Als die Planungen im Januar 2020 begannen, gingen die Verantwortlichen von 1.300 Essen täglich aus. Aktuell werden nur etwa 200 Mahlzeiten am Tag ausgegeben. Wie es mit dem Vorhaben weitergeht, soll noch in diesem Jahr entschieden werden.

