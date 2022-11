Stand: 25.11.2022 15:44 Uhr Güstrow: 30 Jahre Luftrettung - Dank an Helfer

Der Luftrettungsstandort Güstrow (Landkreis Rostock) hat am Freitag sein 30-jähriges Bestehen gefeiert. Der Leiter des Standorts und Landrat Sebastian Constien (SPD) dankten allen Teammitgliedern für Tausende Hilfseinsätze mit dem Rettungshubschrauber "Christoph 34". Besonders gewürdigt wurde die Zusammenarbeit der vielen verschiedenen Akteure: Der Hubschrauber wird vom Innenministerium gestellt, von Piloten der Bundespolizei geflogen, die Patienten werden von Sanitätern des Deutschen Roten Kreuzes betreut. Die Notärzte an Bord stellt die Klinik in Güstrow. Die Einsatzzahlen des Hubschraubers steigen seit mehreren Jahren. In den vergangenen 30 Jahren waren es insgesamt rund 25.000. Das Land hält jedoch weiterhin an seinen Plänen fest, den Luftrettungsstandort in den Nordwesten des Landes zu verlegen.

