19.04.2024 Güstrow: 12-Jähriger schießt mit Softair-Waffe auf Mitschüler

Ein 12-Jähriger soll am Donnerstag mit einer Softair-Waffe an einer Regionalschule in Güstrow (Landkreis Rostock) auf zwei Mitschüler geschossen und sie verletzt haben. Die beiden Mitschüler klagten nach dem Vorfall über Schmerzen am Hinterkopf, wie die Polizei mitteilte. Die Lehrer nahmen dem Jungen aus Jordanien die Waffe ab und der Schulleiter informierte die Polizei. Diese leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

