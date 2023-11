Großes Interesse: Mehr Fußballerinnen im Nordosten

Stand: 30.11.2023 15:50 Uhr

Das Interesse am Frauen- und Mädchenfußball ist in Mecklenburg-Vorpommern deutlich gestiegen. Nach Informationen des Landesfußballverbandes konnten die Mitgliederzahlen in den vergangenen fünf Jahren fast verdoppelt werden.