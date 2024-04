Stand: 22.04.2024 05:52 Uhr Groß Wüstenfelde: B108 wegen Brand voll gesperrt

An der B108 im Groß Wüstenfelder Ortsteil Perow (Landkreis Rostock) stehen ein Carport und eine Scheune in Flammen. Laut Polizei befinden sich in dem brennenden Carport zwei Autos. Rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr seien vor Ort und bekämpfen das Feuer - die B108 ist deswegen an der Stelle aktuell voll gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 22.04.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock