Stand: 11.01.2023 18:05 Uhr Grimmen: Mann fährt 20 Jahre ohne Führerschein

Die Polizei in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat einen Autofahrer angehalten, der seit 20 Jahren keine Fahrerlaubnis mehr hat. Wie ein Sprecher am Mittwoch mitteilte, wurde der Mann am Montag nach einem Vorfahrtsfehler kontrolliert. Die Beamten stellten außerdem einen Atemalkoholwert von 0,7 Promille fest. Ihm wurde die Weiterfahrt verboten. Die Polizei ermittelt aber auch gegen die Beifahrerin. Die 79-Jährige sei die Halterin des Autos. Weil sie gewusst habe, dass der Mann ohne Führerschein am Steuer saß, wird auch sie zur Verantwortung gezogen.

