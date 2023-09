Stand: 24.09.2023 07:02 Uhr Grimmen: Judoteam MV sichert sich Aufstiegsrecht für 1. Bundesliga

Das Judoteam MV hat am Samstagabend in Grimmen den Meistertitel in der 2. Bundesliga gewonnen. Trotz der 6:8-Niederlage gegen das Hamburger Judoteam holte sich die Kampfgemeinschaft der Judoka Mecklenburg-Vorpommern Gold und sicherte sich das Aufstiegsrecht für die 1. Bundesliga. Noch nie hat ein Team aus dem Nordosten so einen hochwertigen Titel gewonnen. Vor knapp 300 begeisterten Zuschauern holte Superschwergewichtler Björn Heinze aus Gadebusch im letzten Kampf den entscheidenden Punkt. Ob das Aufstiegsrecht für die 1. Bundesliga wahrgenommen wird, steht noch nicht fest. Zum Team gehören 40 Judoka aus mehreren Vereinen im Land.

