Greifswalder Chirurgin zur "Frau des Jahres" in MV gekürt Stand: 06.03.2024 19:22 Uhr Die Landesregierung hat die Chirurgin Yvonne Winkler zur "Frau des Jahres" gekürt. Die Auszeichnung wurde während eines Festaktes in Schwerin verliehen.

Die Chirurgin Yvonne Winkler ist mit dem Titel "Frau des Jahres" des Landes Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung wurde am Mittwoch im Rahmen eines Festaktes in Schwerin anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März übergeben. Die in Greifswald lebende Ärztin sei "eine sehr gute Wahl für den Titel", sagte Gleichstellungsministerin Jacqueline Bernhardt (Linke). Nach einem familiären Schicksalsschlag habe sie die Pflege ihres Mannes und ihren Arztberuf zu meistern gehabt. Nach seinem Tod habe sie als Alleinerziehende für das Leben gekämpft, begründet Bernhardt die Wahl aus 40 Kandidatinnen. Inzwischen habe Yvonne Winkler neues Glück gefunden und sei Mutter von vier Kindern.

Vom Verlobten vorgeschlagen

Seit 2021 setzt sich Yvonne Winkler außerdem im Verein "Die Chirurginnen" für die Gleichstellung der Frauen in der noch immer von Männern dominierten Medizinbranche ein. 60 Prozent der Medizinstudierenden seien weiblich, aber in der Chirurgie seien es nur zehn Prozent, sagte die Preisträgerin dem NDR. Für den Preis sei sie von ihrem Verlobten vorgeschlagen worden. Davon habe sie jedoch erst erfahren, als der Vorschlag Erfolg hatte.

